لجنة المناقصات بوادي حضرموت والصحراء تناقش عدد من المشاريع للعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت لجنة المناقصات بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، عدد من المشاريع للعام الجديد 2021 م في عدد من المجالات .



وفي الاجتماع الذي حضره الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، كلفت اللجنة مكتب التربية والتعليم وضمن مشروع طوارئ رفع دراسات إعادة صيانة وتأهيل عدد من المدارس المتضررة من الأمطار وكذا القديمة ، و بناء مدارس جديدة تغطي احتياجات المديريات مع التأكيد على تضمن الدراسات رؤية مستقبلية لإدخال التقنية الحديثة بالمشاريع التربوية .

و استمعت اللجنة من مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، الى شرح حول مستوى التنفيذ لقرابة 11 مشروع موزعة بين ربط مناطق بالتيار الكهربائي وتوريد معدات..مشددة على ضرورة التقيد بالمواصفات والمعايير المحددة في العقود واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين في التنفيذ .

الى ذلك اقرت اللجنة مشاريع بناء خزان للمياه سعة 4 ألف متر مكعب بحقل جثمه بسيئون و خط ناقل من الابار الى الخزان .

كما استعرضت اللجنة عدد من مشاريع الأشغال العامة والطرق التي تربط بين المديريات .