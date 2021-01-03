وزارة الاعلام والثقافة تنعي الإعلامي الكبير عقيل الصريمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الاعلام والثقافة الإعلامي الكبير عقيل الصريمي، الذي وافاه الأجل بمحافظة تعز بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء والابداع الاذاعي.



وقالت الوزارة في بيان لها " لقد كان الفقيد واحدا من جيل العمالقة الذين اسهموا في تأسيس الاعلام اليمني وتعزيز دور الاذاعة الوطنية في ترسيخ الوعي والثقافة والهوية اليمنية، ووصل صوته المميز الى كل بيت يمني، كما كان أحد رواد الاعلام والثقافة الذين تربى على أيديهم جيل من الاعلاميين وتركوا بصماتهم الطيبة في مجال الاعلام والثقافة وتشرب الشباب على أيديهم معاني الولاء الوطني".

واعتبرت الوزارة رحيل الفقيد في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ اليمن الذي يقارع مخلفات الامامة في جبهات العزة وميادين الوعي والاعلام، بالخسارة الكبيرة.. مضيفة " لكن عزاءنا ان تلاميذه سيواصلون مشوار النضال والانتصار للوطن وشرف الكلمة وللجمهورية".

وعبرت الوزارة عن أحر التعازي والمواساة لأولاد الفقيد ولأسرته ومحبيه وللوسط الاعلامي، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.