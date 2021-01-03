وزير الداخلية ومحافظ عدن يدشنان إعادة تشغيل مطار عدن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان ومحافظ عدن احمد لملس، اليوم، إعادة تشغيل مطار عدن الدولي واستقبال الرحلات الجوية الدولية.



واستقبل حيدان ولملس رحلة طيران اليمنية التي وصلت ،صباح اليوم، مطار عدن الدولي قادمة من جمهورية السودان الشقيقة.

واكد وزير الداخلية في تصريح صحفي، إن إعادة التدشين السريعة للمطار تؤكد الإصرار والعزيمة لدى الحكومة في التغلب على كافة العراقيل ومواجهة الصعوبات الناجمة عن العملية الإرهابية التي استهدفت الحكومة اثناء وصولها مطار عدن الدولي..مشدداً على ضرورة التصدي لمثل هذه الاعمال الارهابية والمضي قدماً في طريق تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن.

واشار ، الى ان محاولات الأعداء ومدبري الإعمال الإرهابية الحوثية لن تثني حكومة الكفاءات في ممارسة مهامها لتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والعمل على توفير الخدمات ومشاريع التنمية واستتباب الأمن والاستقرار وتوحيد الجهود للانطلاق نحو جبهات القتال وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وثمن وزير الداخلية، جهود الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومحافظ عدن والتحالف العربي وكل الشرفاء والتي اسهمت في نجاح عملية التدشين لإعادة تشغيل مطار عدن وإعادة حركة الملاحة الجوية فيه..مؤكداً ان الايام القادمة ستشهد انجازات على كافة المستويات الامنية والخدمية وجبهات القتال مع الملييشيات الانقلابية المدعومة من إيران.