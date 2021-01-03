حالة الطقس في المحافظات اليمنية خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر المركز الوطني للأرصاد خلال نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال الـ24ساعة القادمة، من أجواء باردة على المرتفعات الجبلية والمناطق المرتفعة في 6 محافظات أخرى.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية سماء خالية من السحب وأجواء باردة على المرتفعات الجبلية لمحافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع) وبارده نسبياً على المناطق المرتفعة لمحافظات ( إب، تعز، لحج، أبين، شبوه وحضرموت )، مع احتمال تشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من (حجة والمحويت وريمة و إب وتعز)، صحوه إلى غائمة جزئياً نهاراً مع احتمال تكون السحب الركامية وهطول أمطار خفيفة متفرقة في فترة ما بعد الظهر على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً بوجه عام مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشرقية والسواحل الجنوبية ، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة تصل اقصى سرعة لها 28 عقدة مثيرة للأتربة والرمال خاصة على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية وباب المندب، وخفيفة إلى معتدلة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية.

فيما ستكون الأجواء في المناطق الصحراوية سماء خالية من السحب وأجواء جافة وبارده نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، ومشمس إلى غائم جزئيا نهار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للأتربة والرمال.

ولفتت النشرة إلى أن الطقس في أرخبيل سقطرى سيكون غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية كلاً من:

*كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر والمسافرين الى المحافظات الانفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من اثار البرد .

* المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمه لحماية محاصيلهم الزراعية ومواشيهم.

*ربابنة السفن وخاصة الصغيرة منها، باخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج في السواحل الغربية ومدخل باب المندب.