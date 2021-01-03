شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. بالصور .. تفاصيل احراق زوجة عدنية بمادة الاسيت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرضت فتاة عدنية للاعتداء بطريقة مروعة من قبل زوجها متزوجه من خارج العاصمة عدن. وقام الزوج بالاعتداء على زوجته أم لولدين احدهم توفي وهو ابن ثلاثة اشهر. وذلك بسبب ترك والده تدوسه الاغنام مما ادى الى وفاته على الفور. ويقول الصحفي ماجد عزان امرأة من بنات عدن تزوجت لخارج محافظة عدن. واشار حيث تعرضت لتعنيف والضرب بمادة الاسيت وتعذيب استمر ايام من زوجها. وافاد حيث يحُاكم الأن بفضل اتحاد نساء اليمن فرع احدى المحافظات الجنوبية الذي تابع القضية بشكل حازم جعل الأمن يتحفظ عليه منذ وقوع تلك الجريمة. ونوه قائلا نطالب توفير لها علاج صحيا ونفسيا والأهم صحي كونها تعاني ادت الى تضرر عيناها.

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