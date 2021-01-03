شكرا لبحثكم عن خبر مصدر: قتل ثلاثة مواطنين بعدن اثناء ملاحقة ثور هائج .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

صرح مصدر امني بالقول:

في فجر الجمعه الموافق 2021/1/1.م وفي تمام الساعه 3صباحاً تم إبلاغ نقطة جولة القاهرة عن وجود ثور هائج

من قبل المواطن /ماجد محمد حسين قائد يبلغ من العمر 33عاماً صاحب ملحمة (السعيدة) عن ثور هائج ممكن يعرض المواطنين للخطر وانه متجه إلى جولة القاهرة طالباً منهم الدعم والإسناد حتى لايسبب اي كوارث او اعمال عنف للمواطنين كونه قد وقعت حادثه وتسبب في قتل احد عمال الملحمة واسمه فهد خليل،،

وعند قدوم الثور الهائج إلى قرب النقطه في جولة القاهرة تم إبلاغنا بذالك وابلغناهم يتم التعامل معه بحذر.

وبعدها تم عمل طوق امني،،

وتم تحديد عدد 2من الافراد لكي يقومون بإطلاق النار على الثور الهائج وذلك بالقرب من جولة القاهرة ومسجد السلام،

حيث تم إطلاق النار علية في الرجل الأيسر واخترق الثور وقتلت المواطن فضل عيسى من قبل الجندي صفوان ومن ثم اطلق عليه فواز طلقه في الرجل الأيمن واخترقت الثور وقتلت المواطن محمد عبدالقادر دهمس مما تسبب في سقوط الثور الهائج على الأرض،،

حيث عاد بعدها مرةً اخرى بالنهوض وتحرك باتجاه الحديقة وتم الرمي عليه طلقه اخرى وتحترق اذن الثور وتصيب المواطن محمد مختار عفيف وتم اسعافه الى اطباء بلا حدود ومازال في وضع الهيجان إلى تمكن للوصول إلى سوق عدن الدولي،

وعند الاقتراب منه قام الجندي صفوان باعباد العمال الذين كانو نائمين في ممرات السوق وعمل طوق امني على المربع،

حيث اقدم الجندي فواز بإطلاق طلقه واحده على الثور وتخترق الثور وتصيب مكيف جنرال داخل أحد المحلات وبعدها تم سقوطة على الأرض حينها كان المواطن محمد حميد سعيد بجانب الكشك تبع الشامي ليتفاجى بعدها باصابه المواطن محمد لكون الطلقه دخلت في الثور وإصابة المواطن محمد في الصدر وسكنت،

وجميع مقاطع الفيديو تثبت هذا،، وبعدها تم إسعاف المواطن إلى اطباء بلاء حدود،

وبعدها تم ابلاغنا بوفاة المواطن محمد حميد سعيد في اطباء بلاء حدود،

وبعدها تم إبلاغ قائد القطاع بوفاة اربعة اشخاص بغير عمد وتم توقيف الجندي فواز جمال أبوبكر علي والجندي صفوان باعباد

وصاحب الملحمة ماجد محمد حسين قائد وهو مالك الثور الهائج لتتم التحقيقات معهم والإطلاع على الكاميرات حيث تبين صحة ماشهد به الشهود في الواقعه

وسوف يتم ارسال المحاضر جمع واستدلال واقوال الشهود العاملين بسوق عدن،

ومن ثم تم نزول قائد القطاع الثامن إلى منازل المتوفين وكان في استقباله في المنزل الاول والد المواطن المقتول حميد سعيد ليقوم بواجب العزاء بوفاة ابنة وأوضح له ماشهد به َالشهود وتم وضع الشهاده لهم أمام الجميع، وبقية اهالي المتوفين لم يقبلوا اي حوارات للان.

وأيضاً بوجود صاحب الملحمة وهو صاحب الثور الهائج تم توضيح بما جراء بالحادثه وبشهادة الشهود،

حيث تفهم والد المواطن المقتول حميد سعيد بغير عمد بماسمعه وبعدها قام والد المقتول بالعفو لوجه الله تعالى أمام جميع الحاضرين،،

ومن ثم بالترتيب لنقل جثت حميد سعيد من مستشفى الصداقه وتسليمها إلى اهل المقتول بغير عمد،،

حيث ذهب بعدها قائد القطاع إلى مقبرة الرضوان لتجهيز مراسيم الدفن..

وبقية الجثث ما زالت في الثلاجة

سيتم إرفاق لكم جميع محاضر القضيه وجميع مقاطع الفيديو،

ووثيقة العفو من قبل اهل المقتول حميد سعيد بعد استخراجها.