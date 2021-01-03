شكرا لبحثكم عن خبر الشعيبي يشكر اللواء شلال شايع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - سبأنت تمت عملية الاستلام والتسليم، اليوم، بين مدير امن عدن السابق اللواء شلال شايع ومدير امن عدن الجديد اللواء مطهر الشعيبي. وتمت عملية الاستلام والتسليم وسط أجواء إيجابية بمقر إدارة امن عدن بحضور عدد من القيادات الأمنية. وفي عملية الاستلام وجه مدير امن عدن الحالي اللواء مطهر الشعيبي شكره لمدير امن عدن السابق اللواء شلال شايع فيما تمنى الأخير التوفيق والسداد لخلفه.

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