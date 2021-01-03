شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. مطار عدن يستقبل اول رحلة مسافرين قبل قليل " صورة" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
دشن وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان ومحافظ عدن احمد حامد لملس إعادة تشغيل مطار عدن الدولي في وجه الرحلات الجوية الدولية.
واستقبل الرجلان رحلة طيران اليمنية القادمة من العاصمة السودانية الخرطوم.
وفي إعادة التدشين ادلى وزير الداخلية بتصريح لصحيفة "عدن الغد" قال فيه ان إعادة التدشين السريعة للمطار تؤكد الإصرار والعزيمة في مواجهة الاعمال الإرهابية الحوثية.
وشدد حيدان على ضرورة التصدي لمثل هذه الاعمال والمضي قدما في طريق تطبيع الحياة في عدن وانطلاق كل الوزارات باعمالها.
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