شكرا لبحثكم عن خبر "نيران" لدى زيارتها للجريح الرتيبي : الانتقالي لن يتخلى عن الجرحى الذين تعرضوا للإرهاب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / عادل خدشي

قامت عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأخت نيران السوقي بزيارة تفقدية للإعلامي صادق الرتيبي الذي يرقد في مستشفى البريهي بعدن، الذي تعرض للهجوم الإرهابي الفاشي الذي وقع في مطار عدن الدولي يوم الأربعاء الماضي في 30 / 12 / 2020م من قبل عناصر مارقة وفاشية خارجة عن الشريعة والقانون.

وفي تصريح لها أكدت عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأخت نيران السوقي أن المجلس الانتقالي الجنوبي بكوادره كافة لن يترك أبناء الجنوب على قارعة الطريق للتسول، بل سيقومون بواجبهم الوطني والإنساني في الحفاظ على أرواح الجرحى الذين تعرضوا للإرهاب من قبل عناصر خارجة على الشريعة والقانون ، مشيرة إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي لن يألوا جهدًا في دعم الجرحى ومساعدتهم للخروج من معاناتهم الذين اجترحوها في حياتهم الكريمة من أجل قضية شعب الجنوب البطل، وقدموا أرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية من أجل الجنوب.

وفي السياق نفسه قام الزميلان المصور الصحفي محمد عوض والصحفي عادل خدشي بزيارة للإعلامي صادق الرتيبي الذي يعمل في قناة اليمن الحكومية، متمنيان له الشفاء العاجل.