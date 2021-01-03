شكرا لبحثكم عن خبر " اليمنية" تعلن عن إستئناف رحلاتها الجوية من والى مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت الخطوط الجوية اليمنية موعد إستئناف رحلاتها عقب الهجوم الصاروخي على مطار عدن الدولي. وقالت الشركة ان استئناف تشغيل الرحلات من وإلى #مطار_عدن_الدولي ابتداءً من يوم الاثنين #الموافق04_01_2021م.

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