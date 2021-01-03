مصرع ضابط رفيع بالقوات الحكومية وشقيقه برصاص مجهولين بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قُتل قيادي عسكري وشقيقه، مساء السبت، برصاص مسلحين مجهولين في إحدى مناطق مديرية جبل حبشي غربي مدينة تعز الواقعة (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن عبدالواحد علي غالب العلواني، قائد جبهة المبها سابقاً، وشقيقه محمد قتلا في وقت متأخر من مساء أمس، برصاص مسلحين مجهولين، في منطقة “الأشعاب” التابعة لعزلة بني عيسى في جبل حبشي.

وأضافت المصادر، أن العلواني ساهم يشكل فاعل في المقاومة الشعبية وقتال مليشيا الحوثي في المديرية، وكان قائداً سابقاً لجبهة المبها.

ورجحت المصادر أن جريمة مقتل العلواني وشقيقه جاءت في سياق جرائم التصفيات وأعمال التنكيل التي ترتكبها قيادة محور تعز العسكري الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح ضد قيادات كثيرة كان لها دوراً بارزاً في قتال المليشيا الانقلابية منذ الوهلة الأولى، إلا أن ذنبهم الوحيد أنهم غير محسوبين على حزب الإصلاح