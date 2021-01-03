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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تفشل هجوما للمليشيا في محافظة الضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021
الخليج 365 ـ الضالع
أفشلت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، اليوم الأحد 3 يناير /كانون الثاني 2021، هجوما حوثيا في قطاع صبيرة الجب.
وأوضحت مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية نجحت في إفشال هجوم للمليشيات الحوثية باتجاه مواقعها، بقطاع صبيرة الجب.
وذكرت المصادر، أن المواجهات بين الجانبين توسعت حتى قطاع بتار غرباً وقطاع حبيل الدهنة شرقاً واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واستمرت المواجهات نحو ساعة بشكل محتدم.
وبحسب المصادر، فإن تبادلا لإطلاق النار لا يزال مستمرا -حتى لحظة كتابة الخبر في الساعة الحادية عشر والنصف مساء- في مختلف القطاعات القتالية بالأسلحة المتوسطة
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