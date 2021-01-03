اخبار الخليج / اخبار اليمن

أبناء مناضلي الثورة بحضرموت يطالبون بعدم التطاول على أراضيهم

0 نشر
اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبناء مناضلي الثورة بحضرموت يطالبون بعدم التطاول على أراضيهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

الخليج 365 - خاص

نفذ مجموعة من أبناء مناضلي ثورة 14 أكتوبر، صباح اليوم الأحد 3 يناير/كانون الثاني، وقفة احتجاجية في المخطط المقرر منحه للمناضلين بحي الدواجن غرب مدينة المكلا.

وطالبت الوقفة بسرعة البت في استكمال الاجراءات القانونية الخاصة بالأراضي المقرر منحها للمناضلين بمحافظة حضرموت، وايقاف العراقيل والسطو على أراضيهم من قبل المتنفذين.

 

كما طالبت السلطة المحلية ممثلة بمحافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، بمكينهم اراضيهم التي صرفت لهم من العقار، والتي تحمل استمارات مدفوعة التمن بحسب المخطط الرسمي الذي صرف لهم من العقار.

 

وأكد أبناء المناضلون أنهم يحملون تو جيهات من رئيس محكمة استئناف حضرموت، القاضي هاشم الجفري، بتمكينهم اراضيهم ووقف الاعتداء عليها من قبل المتنفديين.

a3d64bdf86.jpg

 

32059cb6d3.jpg

 

0946950589.jpg

 

كانت هذه تفاصيل خبر أبناء مناضلي الثورة بحضرموت يطالبون بعدم التطاول على أراضيهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا