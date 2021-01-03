شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبناء مناضلي الثورة بحضرموت يطالبون بعدم التطاول على أراضيهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

الخليج 365 - خاص

نفذ مجموعة من أبناء مناضلي ثورة 14 أكتوبر، صباح اليوم الأحد 3 يناير/كانون الثاني، وقفة احتجاجية في المخطط المقرر منحه للمناضلين بحي الدواجن غرب مدينة المكلا.



وطالبت الوقفة بسرعة البت في استكمال الاجراءات القانونية الخاصة بالأراضي المقرر منحها للمناضلين بمحافظة حضرموت، وايقاف العراقيل والسطو على أراضيهم من قبل المتنفذين.

كما طالبت السلطة المحلية ممثلة بمحافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، بمكينهم اراضيهم التي صرفت لهم من العقار، والتي تحمل استمارات مدفوعة التمن بحسب المخطط الرسمي الذي صرف لهم من العقار.

وأكد أبناء المناضلون أنهم يحملون تو جيهات من رئيس محكمة استئناف حضرموت، القاضي هاشم الجفري، بتمكينهم اراضيهم ووقف الاعتداء عليها من قبل المتنفديين.