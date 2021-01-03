شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير شرطة عدن يتعهد بضبط الأمن وإعادة الاستقرار إلى المدينة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تعهد اللواء مطهر الشعيبي، المدير الجديد لشرطة العاصمة المؤقتة (عدن)، بضبط وتعزيز الأمن في المدينة الحيوية.



ونقلت صحيفة "عدن الغد" اليومية عن الشعيبي قوله، إن إدارته ستسعى بكل قوة لإعادة ضبط الأمن في عدن، وتعزيز حضور السلطات الأمنية، بما يضمن سيادة حقيقية للنظام والقانون.

تصريحات الشعيبي تأتي عقب هجوم استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة من السعودية، ما أسفر عن ستة وعشرين قتيلا وأكثر من مائة مصاب، إضافة إلى أضرار هائلة.