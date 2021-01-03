 البحسني ينعي وفاة الطبيبين الطاجيكيين "جام شت" و"سايميكيددين توشيف"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وفاة الطبيبين الطاجيكيين، "جام شت"، العامل بمشفى الديس الشرقية، و"سايميكيددين توشيف"، العامل بهيئة ابن سيناء بالمكلا، اللذين وافتهما المنية هذا الاسبوع.



واثنى المحافظ على مثالية وإخلاص الطبيبين الطاجيكيين، خلال سنوات عملهما في حضرموت، وقربهما من المواطنين، وتنفيذ مهامهما الانسانية بإخلاص وأمانة، مؤكدا خسارة القطاع الصحي في حضرموت برحيلهما.

وتوفي الطبيب الطاجيكي"جام شت"، العامل بمشفى الديس الشرقية، عن عمر ناهز 46 عاما، تخصص جراحة عامة، مسلم، عمل في مديرية الديس الشرقية 3 سنوات أجرى خلالها أكثر من 500 عملية جراحية متنوعة، كما عمل بعيادة الجراحة والعمليات الصغرى والطوارئ، تميز بالإجادة في عمله، والأخلاق الحميدة، والتعاون مع المواطنين بالذهاب الى منازلهم لمعاينة المرضى غير القادرين على الحضور إلى المستشفى.

فيما توفي الطبيب "سايميكيددين توشيف"دكتور التخدير والإنعاش بهيئة مستشفى ابن سيناء بالمكلا، بعد عامين من العمل بالهيئة، تميز بحسن الأداء والإجادة في العمل.

ونعى مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، الطبيبين الطاجيكيين، مثمنا عطائهما في خدمة المرضى بالمحافظة.