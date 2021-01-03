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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021
الخليج 365 ـ خاص
رصد "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في صنعاء، اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:
الطماطم = 300 ريال
البصل = 300 ريال
البطاط = 500 ريال
الثوم = 1000 ريال
الكوسا = 400 ريال
الخيار = 1200 ريالا
الليمون = 1500 ريال
البرتقال = 600 ريال
اليوسفي = 700 ريال
الموز = 300 ريال
التفاح البلدي = 1000 ريال
الفرولة = 1500 ريال
اللحم الغنمي = 6000 ريال
اللحم البقري = 5000 ريال
سمك الثمد = 4500 ريال
سمك الديرك = 6000 ريال
سمك الجحش = 3500 ريال
سمك القد = 4500 ريال
سمك التونة = 4000 ريال
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