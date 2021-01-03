شكرا لبحثكم عن خبر بن بريك يهاجم ماسماهم الإخوان بعد إحياء الحوثيين ذكرى قاسم سليماني .. وناشطون يردون عليه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هاجم رئيس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك ما سماهم الإخوان المسلمين وأنهم لا هم لهم إلا الجنوبيين بينما جماعة الحوثي حولت صنعاء الى صالة عزاء لتنافس طهران في ذكرى احياء المجرم قاسم سليماني في صنعاء .

وقال بن بريك في تغريدة له على صفحته بتويتر: " ‏العزاء في صنعاء ينافس طهران، ولاهم للإخونج غير الجنوب والانتقالي" حسب وصفه .

وشن ناشطون هجوما على بن بريك مؤكدين أن انقلاب الانتقالي الجنوبي هو ماساهم في توسع الحوثيين وزيادة سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء .

وأشار الناشطون إلى أن مايقوم به بن بريك في ظل مرحلة مشاركة الانتقالي مع الشرعية وفقا لاتفاق الرياض يعد خرقا واضحا وتحريض على الاتفاق والتوافق الحاصل بين الانتقالي والحكومة الشرعيه.

يذكر أن مليشيات الحوثي قامت يوم امس بأحياء الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وحسن المهندس مؤسس الحشد الشعبي الشيعي في العراق بحضور حسن ايرلو السفير الايراني لدى الحوثيين وهو ما أثار ردود أفعال كثيرة وغاضبة.