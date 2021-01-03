شكرا لبحثكم عن خبر طلب صداقة على فيسبوك يقود إلى السجن بتهمة الإرهاب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يواجه مواطن أمريكي السجن، بتهمة الإرهاب لتهديده مديره السابق في العمل بالقتل؛ بسبب طلب صداقة أرسله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وذكرت صحيفة ويلستون هيرالد الصادرة في ولاية داكوتا الشمالية، إن المتهم كالب بورشيك «29 عامًا» أرسل إلى مديره السابق دعوة صداقة افتراضية على موقع التواصل الاجتماعي عشية عيد الميلاد، لكن عدم تلقيه قبولًا سريعًا لطلبه، دفعه لإرسال رسائل تهديد بالقتل.

«اقبل طلب صداقتي وإلا سأقتلك»، تهديدات بدأت من الموظف لرئيسه، لتتطور بعد يومين مع عدم تلقيه ردًا، إلى التهديد بقيادة شاحنة وتعقب مديره السابق أو مهاجمة منزله. وكشفت التحقيقات عن وصول المتهم لمنزل مديره السابق، وركل الباب، بجانب إرسال صورة لنفسه مع تهديد آخر بأن عائلة ضحيته ستحتاج إلى باب جديد.

ووفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها الصحيفة الأمريكية، فإن كاميرات المراقبة أمام منزل مديره السابق، رصدت وصول المتهم إلى بوابة المنزل؛ حيث يواجه تهمة الإرهاب والاعتداء على ممتلكات الغير، ومن المقرر مثوله أمام المحكمة في 27 يناير الجاري.