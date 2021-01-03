شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. اسرة من ابين تحصل على طفلها المفقود في حضرموت بعدن نحو 14 سنة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رجاء عبدالله

بعد طول غياب دام أكثر من 11 سنة تم العثور على شاب من أبناء زنجبار ويقارب عمره الـ 17 سنة ، وقد تم إختطافه من زنجبار قبل حرب القاعدة وعمره آنذاك يقارب الـ 5 سنوات ، وقد تم العثور عليه في حضرموت.

كيفية العثور عليه في حضرموت؟

ذهبت امرأة من زنجبار إلى حضرموت واستأجرت هناك بيتا ، وهذه المرأة من زنجبار وتعرف القصة الكاملة عن اختطاف الطفل .

وتعرفت على جارتها ومن هنا بدأت الخيوط تتضح حول الطفل المخطوف ، وقد وضحت لجارتها بأنه اختطف قبل أكثر من 10 سنوات ولا يعلم أهله من اختطفه وما هي الجهة التي تم إختطافه إليها .

فقالت لها جارتها لقد وجدته في فرزة حضرموت وعمره يقارب 5 سنوات ، ووجدته يبكي وأخذته وربيته حتى صار عمره الآن تقريبا 17 سنة.

وأضافت : لكن كيف أعرف أن هؤلاء التي تحكين عنهم بأنهم أهله ، فأعطتها أمارة بوجود علامة في بطنه "شامة سوداء " وكذلك عندما رأته وأنه يشبه والده بالضبط.

فقالت التي ربّته أرسلوا لي صورة والده حتى أتأكد ، وأرسلوا لها صورة والده ، وفعلا طلع يشبهه وكذلك طلعت نفس العلامة التي ببطنه.

والآن سيعود إلى أهله بعد طول غياب أكثر من 10 سنوات حيث أن والدته لم تفقد الأمل بعودته إليها.

سبحان الله