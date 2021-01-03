شاهد .. اسرة من ابين تحصل على طفلها المفقود في حضرموت بعدن نحو 14 سنة

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يزيد بن سلمان - شبوة - رجاء عبدالله
بعد طول غياب دام أكثر من 11 سنة تم العثور على شاب من أبناء زنجبار ويقارب عمره الـ 17 سنة ، وقد تم إختطافه من زنجبار قبل حرب القاعدة وعمره آنذاك يقارب الـ 5 سنوات ، وقد تم العثور عليه في حضرموت.
كيفية العثور عليه في حضرموت؟
ذهبت امرأة من زنجبار إلى حضرموت واستأجرت هناك بيتا ، وهذه المرأة من زنجبار وتعرف القصة الكاملة عن اختطاف الطفل .
وتعرفت على جارتها ومن هنا بدأت الخيوط تتضح حول الطفل المخطوف ، وقد وضحت لجارتها بأنه اختطف قبل أكثر من 10 سنوات ولا يعلم أهله من اختطفه وما هي الجهة التي تم إختطافه إليها .
فقالت لها جارتها لقد وجدته في فرزة حضرموت وعمره يقارب 5 سنوات ، ووجدته يبكي وأخذته وربيته حتى صار عمره الآن تقريبا 17 سنة.
وأضافت : لكن كيف أعرف أن هؤلاء التي تحكين عنهم بأنهم أهله ، فأعطتها أمارة بوجود علامة في بطنه "شامة سوداء " وكذلك عندما رأته وأنه يشبه والده بالضبط.
فقالت التي ربّته أرسلوا لي صورة والده حتى أتأكد ، وأرسلوا لها صورة والده ، وفعلا طلع يشبهه وكذلك طلعت نفس العلامة التي ببطنه.
والآن سيعود إلى أهله بعد طول غياب أكثر من 10 سنوات حيث أن والدته لم تفقد الأمل بعودته إليها.
سبحان الله
في حضن والده وهو طفل صغير
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