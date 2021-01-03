عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الخارجية: أدلة قاطعة على تورط حوثي بهجوم مطار عدن

الأحد 3 يناير 2021

الخليج 365

قال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، خلال اتصال مرئي مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إن المجتمع الدولي استشعر مدى فظاعة الإجرام الحوثي بعد استهداف مطار عدن.



ولفت الوزير إلى أهمية تكثيف النشاط الدبلوماسي لفضح الانتهاكات الحوثية وإظهارِ عرقلتها المستمرة لجهود تحقيق السلام في اليمن.

كما أوضح بن مبارك أن التحقيقات الأولية تؤكد بشكل قاطع أن الحوثيين يقفون وراء الهجوم.

وأكد أن الحكومة عازمة على إعادة فتح مطار عدن.. في أسرع وقت ممكن.

الى ذلك، أدان اتحاد المحامين العرب ومقره مصر ما تعرض له مطار عدن المدني من قصف صاروخي الأربعاء الماضي.

وفي هذا الصدد أعلن الاتحاد استعداده الكامل للمشاركة فى لجنة التحقيق أو الإشراف على إجراءاته ضمانا لحيادته.

كما عبر الاتحاد عن قلقه وأسفه الشديدين لهذه الجريمة التي أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين وتضرر البنية التحتية للمطار، مؤكدا أن هذا الاستهداف يهدد الأمن والاستقرار وهو مخالف لكل المواثيق والقوانين الدولية.

وكانت الحكومة اليمنية قد عقدت الخميس أول اجتماع لها برئاسة الدكتور معين عبدالملك في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك غداة تفجير مطار عدن الدامي الذي خلف العشرات بين قتيل وجريح، فيما تعهدت الحكومة اليمنية بالعمل على إعادة الاستقرار.

وعبر كلمة مصورة أعاد تغريدها السفير السعودي لدى اليمن على "تويتر" أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك خلال افتتاحه الاجتماع أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن "ميليشيات الحوثي" هي من يقف وراء الحادث "الإجرامي".