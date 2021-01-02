تدشين برنامج تدريبي ضمن مشروع التمكين الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة شبوة، اليوم، برنامجا تدريبيا ضمن مشروع التمكين الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة في شبوة، تحت شعار (لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد).



ويستهدف البرنامج التدريبي الذي يستمر ثلاثة اسابيع تأهيل عشرة أسر في مجال الخياطة والتطريز من أصل 50 أسرة مستهدفة في المشروع بشكل عام.

ونوه مديرا مكتبا الشؤون الاجتماعية والعمل في شبوة علي عمير والتعليم الفني والتدريب المهني ناصر حبتور، بأهمية البرنامج ودوره في تمكين هذه الأسر من إيجاد فرص عمل ومصادر دخل مدرة بالدخل عليها لتحسين مستواها المعيشي.. مثنيين على جهود الصندوق في خدمة قضايا ذوي الإعاقة على كافة المستويات.

من جانبه أوضح مدير عام الصندوق في شبوة شاكر بارحمة، أن مشروع التمكين الاقتصادي يستهدف خمسين أسرة من ذوي الهمم سيتم استهدافهم خلال مراحل المشروع .. لافتا إلى أنه سيتم تسليم المستفيدين كافة الأدوات الأساسية لإدارة مشاريعهم وتحسين مستواهم المعيشي.