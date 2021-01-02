نائب الرئيس يعزي في وفاة المذيع والإعلامي عقيل محمد الصريمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى خليل الصريمي وإخوانه وإلى فواز الصريمي وإخوانه وإلى الوسط الإعلامي والثقافي في وفاة المذيع والإعلامي عقيل محمد الصريمي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والمهني المتألق.



وأشاد نائب رئيس الجمهورية في البرقية، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية، وإسهاماته البارزة في تطوير المؤسسة الإعلامية من خلال عمله في عدد من الإذاعات اليمنية وتتلمذ على يديه عدد كبير من الإعلاميين والإذاعيين، وبات اسمه ونبرة صوته في وجدان وقلوب كل اليمنيين، إضافة إلى كونه أديباً وشاعراً رفد المكتبة الأدبية بالكثير من الأعمال المتميزة.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه والوسط الإعلامي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.