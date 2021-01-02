شكرا لبحثكم عن خبر الاغبري أول وزير يمني يرفض العمل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يرفض عبدالرحمن الأغبري، المعين وزيرًا للإدارة المحلية في حكومة المناصفة، التوقف عن سياسة المزايدة بعد تجاهله تولي مهامه رسميًا، تحت مواقف ملتوية تزعم الانتصار لاتفاق الرياض علنًا، وتقود إلى هدمه فعليًا.

الأغبري الذي سكن العاصمة المصرية، القاهرة، بعيدًا عن أزمات الداخل، لا يتوقف عن ترديد مزاعمه بأن رفضه لعدم أداء اليمين في عدن طبقا لاتفاق الرياض.

وعلى خلاف مزايدات الأغبري ومزاعمه بالحرص على الاتفاق، فإن شغور موقع وزير الإدارة المحلية، محاولة لتعطيل الاتفاق الذي ينص على اختيار محافظين جدد للمحافظات الجنوبية، وهي خطوة تتطلب دورًا لوزير الإدارة المحلية.

ويواصل الأغبري الثبات على موقفه المزيف، أملا في تعطيل الاتفاق، تحقيقا لمكاسب لصالح طيفه الحزبي، على الرغم من التطورات اللاحقة، غير أن قطار حكومة المناصفة تقوده احتياجات المواطنين وليست المزايدات السياسية.