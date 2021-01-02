شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجمعية الكويتية تمول إعادة تأهيل المعهد الصناعي بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع بمدينة سيئون على مذكرة شراكة وتعاون بين مكتبي التعليم الفني والتدريب المهني بوادي وصحراء حضرموت ومؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والاغاثية لإعادة تأهيل وترميم المعهد الصناعي والمهني بسيئون.



وقع الاتفاقية التي تأتي ضمن " الكويت الى جانبكم "، مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني محبوب أمان ومدير مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية بحضرموت المهندس سالم باوزير.

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