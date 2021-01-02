‏الارياني: مليشيا الحوثي تنفق الملايين لتمجيد رموز الارهاب الايراني فيما يتضور اليمنيين جوعا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان إقامة مليشيا الحوثي الارهابية فعالية لإحياء ذكرى الهالك قاسم سليماني قائد ما يسمى بفيلق القدس الارهابي بحضور الحاكم العسكري لصنعاء المدعو حسن ايرلو، تاكيد جديد على التبعية والانقياد الحوثي الكامل لنظام الملالي في ايران، ومساعي طهران تحويل الاراضي اليمنية إلى مقاطعة فارسية.



واوضح الارياني ان مليشيا الحوثي الارهابية تنفق مئات الملايين للاحتفاء برموز الارهاب الايراني ممن تلطخت اياديهم بالدماء في "العراق، سوريا، لبنان، اليمن" ورفع صور الهالك قاسم سليماني في شوارع العاصمة صنعاء، فيما الملايين من المواطنين في مناطق سيطرتها يتضورون جوعا وفقرا في أكبر مأساة إنسانية.

‏واشار الى ان هذه الممارسات تؤكد ان المدعو ايرلو هو الحاكم الفعلي لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، لتنفيذ مخطط "فرسنة" اليمن، والعبث بالنسيج الاجتماعي ومسخ الهوية اليمنية، وتحويل اليمن إلى منطلق لاستهداف دول الجوار ونشر الفوضى والارهاب في المنطقة وتهديد خطوط الملاحة والمصالح الدولية.