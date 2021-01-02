شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنباء.. شركة نفط تخفض أسعار المحروقات في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وردت أنباء تابعها "الخليج 365" ، عن اعتزام شركة النفط بمحافظة حضرموت، تخفيض اسعار المحروقات بعد تحسن الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.



وبحسب الأنباء فإن سعر اللتر الواحد من مادة البترول ستصل قيمته 250 ريال

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