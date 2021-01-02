شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة الإعلامي والاذاعي عقيل الصريمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة في وفاة الإعلامي والاذاعي عقيل الصريمي.



وأشاد بمناقب الفقيد ومكانته الإعلامية التي تبوأها وما قدمه من اسهامات وطنية في مجال العمل الإعلامي والادبي.. مؤكداً ان اليمن خسر إعلامياً متميزاً كان له حضوراً في الداخل والخارج.

وأعرب فخامته عن بالغ الحزن والأسى لرحيل الفقيد.. سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.