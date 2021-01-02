رئيس الوزراء يعزي بوفاة الإعلامي والاذاعي عقيل الصريمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

عبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن بالغ الاسى والاسف بوفاة الاعلامي والاذاعي المخضرم الأستاذ عقيل الصريمي، بعد حياة حافلة بالعطاء والابداع والتميز.



وأكد رئيس الوزراء في برقية عزاء الى أبناء واسرة الفقيد، ان الوطن والاعلام اليمني خسر برحيل الأستاذ عقيل الصريمي واحدا من ابرز مبدعيه ورجاله الذين قدموا عطاءات متميزة، حيث كان رحمه الله واحدا ممن أعطوا للكلمة معناها النبيل من اجل خدمة الوطن في المجال الإذاعي والصحفي والادبي.

وقال " لقد كان مثالا للإعلامي القدير المتفاني في اداء مهنته والمتجدد في إبداعاته وتفوقه في أداء العمل الإعلامي المسؤول والملتزم بقضايا الوطن وخدمة الحقيقة .

وعبر رئيس الوزراء عن مشاطرته لاسرة الفقيد وجميع آل الصريمي وكل أفراد الأسرة الإعلامية والاذاعية والصحفية اليمنية الحزن في هذا المصاب الأليم .. سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع من زملائه ومحبيه الصبر والسلوان.