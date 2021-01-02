شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة المناضل على حسين سلطان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الأخ حسين على حسين سلطان واخوته بوفاة والدههم المناضل على حسين سلطان.



وعبر الرئيس عن خالص العزاء والمواساة لأسرته ومحبيه.. مبتهلاً إلى الله العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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