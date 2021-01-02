بدء أعمال المؤتمر السنوي للعام التدريبي والقتالي 2021م بمحور تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد اليوم بتعز المؤتمر السنوي لقيادة المحور للعام التدريبي والعملياتي 2021م، وذلك تحت شعار "تعزيز الانضباط، ورفع الكفاءة القتالية طريقنا إلى النصر".



وفي كلمته أشاد المحافظ نبيل شمسان بجهود قيادة المحور ووحداته العسكرية مؤكدا أن المؤتمر يعكس المنهجية العلمية العسكرية التي اعتمدتها قيادة المحور.

وأشار إلى أن الجيش الوطني قدم اروع البطولات والمؤتمر السنوي يأتي في لحظة فارقة وهي لحظة نعول عليها لاستكمال التحرير، وما تمثله هذه المرحلة لابناء المحافظة.

وقال ان على ابناء تعز أن يدركوا أن الفئات والعناصر المنفلتة التي تقلق السكينة العامة وتثير الفوضى، لا تمثل المحور ولا الجيش الوطني وتضحياته.

من جهته أكد قائد المحور، قائد اللواء 145، اللواء خالد فاضل، أن العام القتالي الجديد يعتبر طريقاً الى النصر والتحرير وأن العام القتالي سيشهد اختلاف في الرؤى والمحاور والاهداف والتفكير، وعلى الجميع استشعار هذا التغيير الذي يفصح عنه الشعار الذي وضع كمرتكز عريض للمؤتمر والذي ينم عن استنتاج وتحديد وتدقيق ارتأت قيادة محور تعز أن تنصب الجهود الحثيثة حوله هذا العام وان يكون مجالاً هاما للاستعداد باعتباره ركيزة أساسية ملحة.