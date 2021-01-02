هيئة القوى البشرية تدشن العام التدريبي والعملياتي والمعنوي للعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشّنت هيئة القوى البشرية بوزارة الدفاع، اليوم السبت، العام التدريبي والعملياتي والمعنوي للعام الجديد 2021.



وأكد نائب رئيس الهيئة اللواء الركن محمد الوضري، في كلمته خلال حفل التدشين، أن العام 2021 سيكون النصر على مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية وبناء الدولة الاتحادية التي تضمن العيش الكريم لأبناء الشعب.

وأشار إلى البرامج التي تضمّنتها الخطة التدريبية للعام الجديد.. مستعرضاً ما تم إنجازه خلال العام المنصرم من برامج ودورات هدفت في مجملها إلى تنمية قدرات المتدربين على المهارات الادارية والفنية والتقنية التي تعزز من الأداء الوظيفي للهيئة ودوائرها وقيادة الشرطة العسكرية.

وشدد نائب رئيس الهيئة على بذل مزيد من الطاقات والجهود في سبيل استكمال بناء القوات المسلحة والعمل على رفع قدراتها القيادية والادارية.

وجرى خلال الحفل تكريم عدد من المشاركين في الدورات التي عقدت في إطار الهيئة ودوائرها وقيادة الشرطة العسكرية خلال ديسمبر الماضي، لمدراء المكاتب ورؤساء شعب التخطيط وشعب وإدارات السكرتارية.