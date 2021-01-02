محافظ تعز يتفقد سير العمل بهيئة مستشفى الثورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ تعز نبيل شمسان اليوم سير العمل والخدمات الطبية بهيئة مستشفى الثورة العام.



واطلع خلال زيارته لاقسام المستشفى بمعية مدير الهيئة الدكتور عبدالرحيم السامعي، على عملية ترميم وإعادة تأهيل الأقسام التي تضررت جراء الحرب.

وشدد المحافظ على ضرورة استغلال كل القدرات وحشد الطاقات والإمكانيات الموجودة في المستشفى للإسهام في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأشاد المحافظ بجهود إدارة المستشفى وكادره الطبي والتي تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها محافظة تعز .

كما تعرف على احتياجات المستشفى.. مؤكدا أن السلطة المحلية ستعمل على تقديم كل الدعم من اجل العمل على ايجاد صرح طبي متكامل لتقديم خدمة طبية للمواطنين.