شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبطال الجيش يحررون مواقع استراتيجية جنوب مارب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

حرر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مواقع استراتيجية في جبهة جبل مراد جنوب مارب، خلال هجوم تكبّدت خلاله مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني شنّوا خلال الساعات الماضية هجوماً كاسحاً تمكنوا خلاله من تحرير عدداً من المواقع منها موقع الخربة الاستراتيجي.

وأكد أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى بشرية ومادية بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات حوثية ودمرتها بالكامل.