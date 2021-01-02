معين عبدالملك يعبر عن التعازي للصليب الأحمر بمقتل عدد من موظفيه في الهجوم الإرهابي على مطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

عبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، باسمه ونيابة عن الحكومة والشعب اليمني عن التعازي القلبية والمواساة الصادقة لأسرة العمل الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر وذوي الضحايا الذين لقوا حتفهم في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.



واستذكر رئيس الوزراء خلال اتصال مرئي اجراه اليوم مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، التضحيات والاعمال الإنسانية الجليلة التي يقدمها موظفي الصليب الأحمر لمساعدة الشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمرون بها جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، متحملين كل صنوف المخاطر والمعاناة في سبيل أداء عملهم الإنساني النبيل.. منوها بالخدمات الإنسانية للصليب الأحمر في اليمن منذ ستينات القرن الماضي، وتوسيع دورها منذ الانقلاب واشعال الحرب لتقديم الكثير من الدعم والمساعدة في الجانب الصحي، وغيره من الجوانب.

وأعرب الدكتور معين عبدالملك، عن ثقته في ان مثل هذه الاعمال الإرهابية المدانة والمجرمة وفق كل الأعراف والقوانين الدولية لن تثني الصليب الأحمر كعهد الشعب اليمني به في استمرار نشاط الإنساني النبيل والقيام بواجباته.. مؤكدا ان الحكومة لن تتوانى عن توفير كل اشكال الحماية اللازمة للعاملين الانسانيين والمواطنين.

وأشاد رئيس الوزراء بالبصمات الإنسانية المؤثرة للصليب الأحمر وكل العاملين الانسانيين في تخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب الراهنة التي اشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية واصرارها على تنفيذ الهجمات الإرهابية لاستهداف المدنيين والعاملين الانسانيين.. مشددا على ان من ارتكب هذا الهجوم الإرهابي لن ينجو بفعلته وستطاله يد العدالة مهما طال الزمن.. لافتا الى ان المؤشرات الأولية تؤكد وقوف مليشيا الحوثي ومن ورائها إيران خلف هذا الهجوم الإرهابي.

بدوره، قدم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر التعازي للحكومة والشعب في ضحايا الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي.. مؤكدا استمرار عمل اللجنة في اليمن رغم هذا الحادث المأساوي وحرصها على تعزيز اطر الشراكة مع الحكومة اليمنية في الفترة القادمة.. مشيرا الى استمرار اللجنة في جهود تيسير وتسهيل جهود تبادل الاسرى في اليمن.

وعبر رئيس اللجنة الدولية للصليب عن رغبته في زيارة العاصمة المؤقتة عدن واللقاء بدولة رئيس الوزراء من اجل تنشيط مجالات التعاون في عدد من الجوانب خلال الفترة القادمة.