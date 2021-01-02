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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يوجه بإعادة ترميم أهم معالم الجامع الكبير بالشحر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
أدى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صلاة الظهر، هذا اليوم، بمسجد الجامع الكبير بمدينة الشحر.
وتعرف المحافظ، عقب الصلاة على الاحتياجات الضرورية للجامع الكبير الذي يعد أول جامع في حضرموت تأسس في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
واستمع المحافظ البحسني، من خطيب الجامع الشيخ ياسر باعباد، الى تاريخ الجامع، وقضاة وعلماء الشحر الذين تعاقبوا على عمارته، ودوره البارز في الدعوة والارشاد.
ووجه المحافظ، برفع دراسة فنية لإعادة ترميم أهم المعالم في الجامع والمواقع التي تحتاج الى الترميم، وإعادة فرش الجامع، والاهتمام بالتعريف بمآثر الجامع الكبير بالشحر ودوره البارز في الدعوة الى الله، والدعوة وتخريج العلماء والدعاة.
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