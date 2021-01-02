رئيس مجلس النواب يعزي بوفاة المناضل اللواء السلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس الشورى المناضل اللواء علي عبدالله السلال، الذي انتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز ٨٠ عاماً بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأكد البركاني في البرقية التي بعثها لنجل الفقيد عبدالله علي عبدالله السلال، أن رحيل المناضل السلال يمثل خسارة فادحة للوطن، فقد كان رحمه الله من طلائع الثوار الأبطال من اليمنيين الذين ساهموا بتضحياتهم الجسيمة في القضاء على النظام الإمامي الكهنوتي البغيض وانتصروا لثورة السادس والعشرين من سبتمبر العظيمة، مشيداً بإسهاماته الفاعلة في بناء الدولة اليمنية ودفاعه عن الثورة والجمهورية بكل بسالة وشجاعة حتى انتصرت وعلت رآياتها خفاقة، وكذا تحقيق الفقيد نجاحات متعددة في كافة المهام التي تولاها أثناء فترة حياته وخلدها في تاريخه النضالي الحافل بالعطاء الوطني.

وأعرب البركاني، عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد ومن خلالهم إلى كافة آل السلال، مبتهلاً إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وكافة محبيه الصبر والسلوان.