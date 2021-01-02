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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جلسة بعدن تناقش تنفيذ القرار الأممي الخاص بالمرأة والأمن والسلام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
أقيمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، جلسة حوارية حول آليات تنفيذ القرار الأممي رقم (1325) بشأن المرأة والأمن والسلام، نفذتها مبادرة الأمل المتجدد.
استهدفت الجلسة التي أدارها الباحث والمستشار القانوني الدكتور فارس السقاف، أعضاء المجالس المحلية والمجتمع المدني وعقال الحارات وأئمة المساجد والشخصيات الاجتماعية وعدد من الأكاديميين والتربويين والأهالي من مديريتي صيرة وخورمكسر في عدن، وذلك ضمن مشروع تعزيز قدرات النساء والشباب لبناء مجتمعات متماسكة.
وأوضحت رئيسه مبادرة الأمل المتجدد فاطمة يسلم، أن الجلسة تهدف لبناء مجتمعات متماسكة تنعم بالأمان مع ضمان مشاركة النساء والفتيات في اتخاذ القرارات المجتمعية، وتكثيف نشر الوعي بمخاطر العنف ضد المرأة وخاصة أثناء النزاعات، للخروج بتوصيات ونتائج داعمة للمرأة.
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