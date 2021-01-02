شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشييع جثمان الصحفي أديب الجناني بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021 متابعات_ الخليج 365 شيع أبناء محافظة تعز اليوم يتقدمهم المحافظ نبيل شمسان جثمان الصحفي أديب الجناني الذي استشهد في استهداف مليشيات الحوثي الاجرامية لمطار عدن الاربعاء المنصرم.

وعقب التشييع بمقبرة الشهداء وسط المدينة نفذ صحفيون واعلاميون وقفة احتجاجية للتنديد باستهداف الصحفيين من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية باستهداف مليشيات الحوثي للصحفيين وتماديها في قتل واعتقال العشرات وتدمير المؤسسات الصحفية وقمع وانتهاك الحقوق والحريات. وطالبت الوقفة الاحتجاجية الامم المتحدة والمنظمات الدولية الفاعلة بالضغط على مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بوقف استهداف الصحفيين وعدم إفلاتهم من العقاب نتيجة استمرارهم في قتل الصحفيين.

كانت هذه تفاصيل خبر تشييع جثمان الصحفي أديب الجناني بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.