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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يتفقد التشغيل التجريبي لمولدات محطة الشحر الجديدة ويوجه بالتشغيل الرسمي خلال يناير الحالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم على سير عملية التشغيل التجريبي للمولدات الأربعة لمحطة الفقيد المهندس عوض السقطري الجديدة بمدينة الشحر بقدرة اجمالية 40 ميقاواط.
وتعرف المحافظ، من المهندسين المشرفين على تصنيع وتشغيل المحطة، على الجوانب الفنية التي سبقت عملية التشغيل التجريبي، وجهود ربط المحطة بمنظومة الكهرباء لبدء التشغيل الرسمي.
وعقد المحافظ البحسني، اجتماعا بالمسئولين في السلطة المحلية بمديرية الشحر، والمؤسسة العامة للكهرباء، وشركة النفط بساحل حضرموت، والفنيين المختصين، شكر خلاله جهود جميع الجهات ذات العلاقة وتفاعل وتعاون المجتمع المحلي في مديرية الشحر، الذي أثمر نجاح هذا المشروع الكبير الذي يعد من أكبر مشاريع الطاقة وأبرز المنجزات للعام الجديد 2021م.
وأشاد المحافظ بجهود كوادر الشركة المصنعة وارتسلا، وشركتي الأهرام والسد العالي، وكوادر مؤسسة الكهرباء، موجها برفد المحطة خلال هذا اليوم بالكمية الكافية من الوقود، وربط المحطة بمنظومة الكهرباء خلال اسبوع، والتشغيل الرسمي للمحطة خلال شهر يناير الحالي.
رافق المحافظ، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل وزارة الداخلية مدير عام أمن ساحل حضرموت اللواء ركن سعيد العامري، ومدير عام مؤسسة الكهرباء بالساحل م. عبدالله حمران، ومدير عام شركة النفط بالساحل د.خالد العكبري، ومدير عام مديرية الشحر عادل باعكابة، ونائبه مصبح البحسني.
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