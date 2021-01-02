شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العواضي يطلع الخارجية الكينية على تفاصيل الهجوم الإرهابي على مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع القائم بأعمال السفارة اليمنية في نيروبي عبدالسلام العواضي، اليوم مدير دائرة الشرق الأوسط بالخارجية الكينية اراثر اندامبي، على تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي ارتكبته مليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة.



الى ذلك اعرب وزير السياحة الكيني رئيس جمعية الصداقة العربية الكينية نجيب بالعلا، عن اسف بلاده لسقوط مدنيين في العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن.. مؤكدا حاجة اليمن الى دعم عالمي لأجل تحقيق السلام.

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