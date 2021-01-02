توزيع ادوية مكافحة الملاريا وحمى الضنك في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت الادارة العامة للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وبرنامج مكافحة الملاريا محور تهامة توزيع كمية من الادوية واجراء الفحوصات الخاصة بالملاريا وحمى الضنك والمقدمة من منظمة الصحة العالمية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وتسلمت عدد من المراكز الصحية في المديريات المحررة بالحديدة الادوية لتسهيل حصول المواطنين من المراكز الصحية على التشخيص السليم والمؤكد للحالات المصابة بالملاريا وحمى الضنك.

الى ذلك اختتم البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدورة التدريبية الخاصة بالاطباء والكوادر الطبية والمتعلقة بالسياسة العامة الملاريا وحمى الضنك والتي نظمها البرنامج عبر منظمة الصحة العالمية.

وأوضح مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا محور تهامة الدكتور عبدالكريم القديمي أن الدورة هدفت إلى تدريب (15) مشاركا من كافة الكوادر الطبية والصحية العاملة في مديريات محافظة تعز حول السياسة العلاجية الجديدة لبرنامج مكافحة الملاريا وحمى الضنك.

كما هدفت الدورة التي استمرت يومين إلى توصيل المعلومة الصحيحة للكادر الصحي المستهدف في طريقة التعامل مع مرض الملاريا وحمى الضنك وتحفيز الكادر الصحي في زيادة تثقيفهم والقضاء على المصادر التي تسبب هذه الأمراض الفتاكة نتيجة قلة الوعي مؤكدا أنه سيتم توعية المرضى نحو تغيير سلوك المجتمع.