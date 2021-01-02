شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع واصابة عدد من عناصر الحوثي في هجوم للجيش الوطني بمديرية الصفراء بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذت قوات الجيش الوطني اليوم هجوم نوعي على مواقع ميليشيا الحوثي الارهابية في مديرية الصفراء بصعده.



وقال قائد لواء حرب 1 العميد محمد الغنيمي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان ابطال الجيش الوطني نفذوا هجوم من ثلاثة محاور على جبال "غرابة" وتبة "زايد" وتباب "الجن والجوهرة"، و قطع طرق امداد العدو الواصلة بين "النقعة وتباب الشمة والغداء".. اسفرت العملية عن مصرع وجرح واعتقال عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية.

وأوضح ان العملية جاءت بعد محاولات استحداث عناصر الميليشيا لبعض المواقع في "وادي عار" ومناطق التماس بين مواقع الجيش الوطني وعناصر الميليشيا.