عودة الملاحة لمطار عدن الدولي ابتداء من غد الاحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات لمطار عدن الدولي من يوم غد الأحد بعد الهجوم الإرهابي الغادر الذي طال المطار الأربعاء الفائت.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم للمطار لتفقد عملية تأهيله وإزالة الاضرار التي لحقت به جراء الهجوم الإرهابي الغادر.

وأكد الوزير على سرعه تجهيزه وبدء العمل من يوم غد الأحد وقال " اننا أمام تحدي كبير يتحتم عليا جميعا ان نتكاتف ونعمل بروح الفريق الواحد لأجل عودة عمل المطار بعد الهجوم الإرهابي الغادر على المطار الذي لن يثنينا عن العمل وتفعيل مؤسسات الدولة والحفاظ عليها رغم الصعوبات والمعوقات".

وأشاد بالجهود التي بذلتها هيئة الطيران وإدارة المطار وكذا البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في تجهيز المطار وإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الهجمات التي استهدفت المطار في وقت قياسي.

وكان اجتماع عقد الخميس الماضي برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، اقر إعداد ملف متكامل بالهجوم على مطار عدن، وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وجه وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات لمطار عدن الدولي من يوم غد الأحد بعد الهجوم الإرهابي الغادر الذي طال المطار الأربعاء الفائت.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للمطار لتفقد عملية تأهيله وإزالة الاضرار التي لحقت به جراء الهجوم الإرهابي الغادر.

وأكد الوزير على سرعه تجهيزه وبدء العمل من يوم غد الأحد وقال " اننا أمام تحدي كبير يتحتم عليا جميعا ان نتكاتف ونعمل بروح الفريق الواحد لأجل عودة عمل المطار بعد الهجوم الإرهابي الغادر على المطار الذي لن يثنينا عن العمل وتفعيل مؤسسات الدولة والحفاظ عليها رغم الصعوبات والمعوقات".

وأشاد بالجهود التي بذلتها هيئة الطيران وإدارة المطار وكذا البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في تجهيز المطار وإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الهجمات التي استهدفت المطار في وقت قياسي.

وكان اجتماع عقد الخميس الماضي برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، اقر إعداد ملف متكامل بالهجوم على مطار عدن، وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.