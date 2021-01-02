شكرا لبحثكم عن خبر لماذا أستخدم الخشب بديلا عن الزجاج في مطار عدن .. خبير يكشف السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال صلاح عوانه وهو متخصص في أعمال الالومنيوم والزجاج أن السلطات اضطرت إلى استخدام البلاكاش مؤقتا في اغلاق فتحات صالة مطار عدن حتى تستورده زجاج مناسب من الخارج.

وقال عوانه أن الزجاج المطلوب القادر على تحمل صوت الطائرات غير موجود في عدن ويتطلب احضارة من الخارج وقت طويل.