عاجل .. السلطات الرسمية تقرر اعادة فتح مطار عدن الدولي أمام الرحلات المدنية

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يزيد بن سلمان - شبوة - وزير النقل يعلن غدا إستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن الدولي

كتب / عبدالسلام هائل

اعلن وزير النقل الدكتور / عبدالسلام صالح حميد جاهزية مطار عدن لإعادة الإفتتاح واستئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار ابتداء من يوم غد الأحد .جاء ذلك في تصريح لوسائل الاعلام خلال زيارته التفقدية صباح اليوم الى مطار عدن الدولي يرافقه وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي .

حيث اطلع وزير النقل ووكيل اول محافظة عدن من الكابتن / صالح سليم بن نهيد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد ومدير عام مطار عدن الدولي / عبدالرقيب العمري على نسبة اعمال الانجاز في رفع واصلاح الاضرار الناتجة عن الهجوم الارهابي على مطار عدن الأربعاء الماضي،و أن نسبة الإنجاز تصل الى اكثر من ٧٠ ٪ (حتى كتابة الخبر ) مؤكدين أنه سيتم استكمال الاعمال خلال هذااليوم ليصبح المطار جاهزا لاستئناف الرحلات الجوية من يوم غد الاحد بإذن الله ،تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور / معين عبدالملك واشراف مباشر من قبل وزير النقل الدكتور / عبدالسلام حميد ومحافظ محافظة عدن /احمد حامد لملس .

فيما أشاد وكيل أول محافظة عدن / محمد نصر شاذلي بحرص الحكومة ممثلة بالدكتور/ معين عبدالملك ومعالي وزير النقل الدكتور/ عبدالسلام حميد ومحافظ المحافظة / احمد حامد لملس ومتابعتهم المستمرة لسرعة انجاز اعمال اعادة تشغيل المطار واستئناف الرحلات الجوية ،معبرا عن شكره وقيادة السلطة المحلية لكل الحهود المبذولة من قبل البرنامج السعودي لاعادة تنمية واعمار اليمن وكذا موظفي ومهندسين وفنيين في المطار وصندوق النظافة وكل من ساهم في اعادة ترتيب وتجهيز المطار لإستئناف الرحلات الجوية من والى المطار في فترة وجيزة ،وفي مقدمتهم ادارة وعمال مطار عدن الدولي ،مؤكدا ان الجميع حكومة وسلطة محلية يعملون كفريق واحد ولن تثنيهم الهجمات الإرهابية عن اداء دورهم وتطبيع وتحسين الأوضاع الخدمية في العاصمة عدن.

واشار مدير عام مطار عدن الدولي / عبدالرقيب العمري أن الاعمال سارت وتسير بوتيرة عالية ليل نهار رغم أن الاضرار كانت فادحة والتي لحقت بقاعات الوصول والمغادرة وقاعة الزعفران وغيرها .وذلك بفضل وتعاون الجميع خصوصا البرنامج السعودي لاعادة اعمار وتنمية اليمن والذي سيواصل دعمه لأعمال الترميم واعادة التأهيل للمطار خلال الفترة القامة .

رافقهم خلال الزيارةالمهندس / غسان الزامكي وكيل المحافظة لقطاع المشاريع والمهندس / وليد الصراري مدير عام مكتب الاشغال. وعواس الزهري مدير عام مديرية خور مكسر ،ومنيف الزغلي نائب مدير عام المطار.وآخرون .