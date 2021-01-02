شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتبارا من يوم غد.. مطار عدن الدولي يعلن استئناف العمل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

وجه وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، باستئناف العمل في مطار عدن الدولي وعودة الرحلات الجوية من وإلى المطار ابتداء من يوم غدٍ الأحد.



وقال القيادي في المجلس الانتقالي "منصور صالح" في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر":"معالي الاخ وزير النقل عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور عبدالسلام حميد ، يوجه باستئناف العمل وعودة الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن الدولي ، ابتداء من يوم غدٍ الأحد ".

وأضاف:"وجهود مكثفة من كل الجهات المعنية لاصلاح الاضرار التي تعرض لها المطار جراء الحادث الإرهابي".