شكرا لبحثكم عن خبر صورة.. تشييع جثمان الصحفي الجناني في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - العشرات يشيعون جثمان الصحافي أديب الجناني بتعز. حسين العبسي: شيع العشرات من المواطنين صباح اليوم السبت جثمان الشهيد الصحافي أديب الجناني في مسقط رأسه بمحافظة تعز. واستشهد الجناني الذي كان يعمل مُراسلاً لدى قناة بلقيس اثر تعرضه لإصابة بليغة في الهجوم الإرهابي الغاشم على مطار عدن الدولي يوم الأربعاء الماضي

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