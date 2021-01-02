شكرا لبحثكم عن خبر قدمه مهددة بالبتر.. مطالبات بنقل مراسل قناة اليمن للعلاج بالخارج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعواتكم بالشفاء العاجل لزميلنا الصحفي صادق الرتيبي مراسل قناة اليمن الفضائية الذي مازال في مستشفي البريهي يتلقي العلاج وقدمه مهددة بالبتر. كما نطالب من دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك التوجيه بسرعه تسفير زميلنا الصحفي صادق الرتيبي الي الخارج حتي لا يصير له مكرة ان شاء الله. من المصور زكي اليوسفي

كانت هذه تفاصيل خبر قدمه مهددة بالبتر.. مطالبات بنقل مراسل قناة اليمن للعلاج بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.