شكرا لبحثكم عن خبر آخر التطورات بشان موقف شلال من تسليم قيادة شرطة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر إعلامية عن ان هناك اتفاقا تم بين مدير أمن عدن السابق شلال علي شايع ومدير أمن عدن الحالي اللواء مطهر الشعيبي على اجراء عملية استلام وتسليم يوم غدا الأحد بمقر إدارة أمن عدن.

وجاء الاتفاق عقب لقاء ودي بين الطرفين عقد يوم أمس الجمعة .

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرار بتعيين مطهر الشعيبي مديرا عاما لشرطة عدن خلفا للواء الحامدي الذي لم يتمكن من استلام أمن العاصمة عدن من شلال دون معرفة الأسباب .

فيما عين اللواء شلال شايع ملحقا عسكريا بالسفارة اليمنية في الإمارات العربية المتحدة.