أمن حضرموت يداهم أوكار القاعدة ويقبض على مجموعة من العناصر الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

المكلا -- خاص

ألقت الأجهزة الأمنية مسنودة بقوات النخبة الحضرمية، الجمعة، القبض على عناصر إرهابية عقب اشتباكات مسلحة أثناء مداهمة أوكارهم في مناطق متفرقة من مديريتي دوعن والضليعة ومنطقة رأس حويرة بحضرموت.



ونفذت الأجهزة الأمنية والعسكرية خلال الساعات الأولى من فجر الجمعة عمليات مداهمات واسعة وتمشيط لأودية رأس حويرة ودوعن والضليعة، استمرت لأربع ساعات أسفرت أيضاً عن ضبط ذخائر وأسلحة ومفتجرات مخصصة لتنفيذ مخططات لعمليات إرهابية لدى تلك العناصر الإرهابية.

وفي ذات السياق توعد مدير أمن دوعن عقيد ركن سالم العوبثاني بملاحقة كافة العناصر التي تسعى لإقلاق السكينة العامة، مضيفاً بأن مستويات الجريمة وتواجد الخلايا الإرهابية انخفضت بشكل كبير عما كانت عليه قبل تحرير مدن الساحل من عناصر التنظيم الإرهابي.

فيما أشاد مدير أمن الضليعة الرائد وليد بن شملان بدور المواطنين في الإبلاغ عن التحركات المشبوهة للعناصر الإرهابية الأمر الذي جعلنا نُقِدمُ على خطوات استباقية ساهمت في إفشال مخططات تلك العناصر التي لا تريد الخير لحضرموت وأبنائها.

وتأتي عمليات المداهمة لأوكار التنظيم الإرهابي بعد ورود معلومات استخباراتية عن تحركات مشبوهة لتلك العناصر الإجرامية في مناطق هضبة حضرموت، يُرادُ من خلالها أستهداف مواقع أمنية وعسكرية وحيوية في مديريات ساحل حضرموت